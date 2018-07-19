РФ запланировала к 2020 году запустить 21 ракету со спутниками OneWeb

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Россия запустит 10 ракет со спутниками связи OneWeb с космодромов Куру во французской Гвиане и Восточного в 2019-2020 годах, еще 11 с Байконура. Об этом сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"В частности в 2019 году с космодрома во французской Гвиане планируется запуск четырех ракет "Союз" модификации "СТ". Две из них выведут на орбиту спутники по контракту с британской компанией OneWeb", - сказал источник.

Кроме того, еще три ракеты со спутниками OneWeb стартуют во второй половине 2019 года с российского космодрома Восточный.

В 2020 году еще пять российских ракет выведут на орбиту спутники OneWeb.

"Два пуска планируется осуществить с гвианского космодрома Куру и еще три с российского космодрома Восточный, - сказал источник.

Кроме того, с российского космодрома Байконур в 2019-2020 годах запланированы еще 11 пусков по программе OneWeb.

"Три запуска запланированы в июле, августе и сентябре 2019 году, еще восемь - с января по март и с июля по ноябрь 2020 года", - сказал источник.

Компания OneWeb планирует создать группировку из большого количества спутников, которая позволит к 2019 году обеспечить широкополосный доступ в интернет для пользователей по всему миру благодаря полному охвату поверхности Земли. В 2015 году Россия подписала контракт на запуски ракет "Союз" со спутниками OneWeb с 2017 по 2019 год. Запуски будут осуществляться с трех космодромов Байконур, Восточный и Куру, 17 из них - с российских площадок.

Головным контрактным интегратором предприятий российской кооперации в проекте "Союз" в Гвианском космическом центре (космодром Куру) выступает АО "Главкосмос", обеспечивая взаимодействие с Arianespace.