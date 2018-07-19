В Астрахани пенсионерка умерла в магазине после попытки охраны проверить сумку

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Доследственная проверка началась в Астрахани после сообщений СМИ о смерти пенсионерки в гипермаркете, сообщает следственное управление СКР по региону в четверг.

"В ряде СМИ появилась информация, что 19 июля 2018 года пенсионерка в гипермаркете торгового центра, расположенного на площади Вокзальной в Астрахани, пыталась вынести колбасную нарезку. Охранники гипермаркета остановили ее на кассе и попросили пройти к стойке информации для проверки сумки", - говорится в сообщении.

После того как пожилая женщина достала из сумки колбасную нарезку, ей стало плохо, а спустя несколько минут она скончалась.