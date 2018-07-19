Построенный к ЧМ стадион в Нижнем Новгороде пострадал от ливней

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Проливные дожди, которые прошли на минувшей неделе в Нижнем Новгороде, стали причиной протечек в здании стадиона, построенного к чемпионату мира по футболу.

"Новым испытанием стал период экстремальных ливней, который начался практически сразу после ЧМ. В результате сверхнормативных объемов дождевой воды были зафиксированы отдельные случаи протечек в системе ливневой канализации здания", - сообщает в четверг пресс-служба ФГУП "Спорт-Инжиниринг", являющегося генеральным проектировщиком и заказчиком строительства стадиона "Нижний Новгород".

По информации пресс-службы, ситуацию спровоцировало "естественное переполнение городской системы ливнестоков". "В настоящее время ведутся работы по устранению последствий протечек и их предотвращению", - отмечается в пресс-релизе.

Это не первый построенный к ЧМ в Нижнем Новгороде объект, который пострадал от непогоды. В частности, на минувшей неделе брусчатка и грунт провалились на реконструированной к мундиалю Волжской набережной. Она находится в непосредственной близости от стадиона "Нижний Новгород". Вода также смыла брусчатку в Александровском саду, который находится рядом с Нижегородским кремлем. Ливневая канализация не сработала на Нижневолжской набережной, которую городские власти открыли после десятилетней реконструкции - также в преддверии ЧМ-2018.

Исполняющий обязанности губернатора Нижегородской области Дмитрий Сватковский сообщал журналистам, что виной всему проблемы с ливневой канализацией в городе, из-за чего "к сожалению, начинают страдать новые объекты".

Нижний Новгород во время ЧМ-2018 принял четыре матча группового этапа чемпионата.

Как сообщалось, от ливней ранее пострадала и "Волгоград Арена". Дожди там залили помещения с внешней стороны стадиона. Специалисты также указали на недостатки ливневой канализации, которая не справилась с дождевым потоком. За сутки в Волгограде выпало полторы месячные нормы осадков.