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Виктория Скрипаль зарегистрирована для участия в выборах в Ярославскую облдуму

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Список кандидатов партии "Справедливая Россия", в который входит племянница проживающего в Великобритании экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля Виктория Скрипаль, в четверг зарегистрирован Ярославской областной избирательной комиссией, сообщили "Интерфаксу" в облизбиркоме.

"Можно говорить, что Виктория Скрипаль зарегистрирована кандидатом на предстоящие выборы в областную думу", - сказал собеседник агентства.

Как сообщалось, Скрипаль возглавила территориальную группу №10 на выборах в региональный парламент.

Облизбирком в четверг зарегистрировал также список кандидатов ЛДПР. Всего регистрацию прошли пять партий: "Единая Россия", "Коммунисты России", ЛДПР, "Справедливая Россия", "Яблоко".

Выборы в Ярославскую областную думу пройдут 9 сентября.

Бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены в бессознательном состоянии в британском городе Солсбери в начале марта. 12 марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила в парламенте, что они были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок" (А-234), разработанным в России. В Москве отвергли эти обвинения, заявив, что все химоружие РФ уничтожила в 2017 году под контролем Организации по запрещению химоружия.

Виктория Скрипаль пыталась получить визу в Великобританию, чтобы проведать дядю и сестру, однако ей было отказано во въезде в страну, якобы из-за несоответствия миграционным требованиям.

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Теги: Ярославская область, Виктория Скрипаль, Справедливая Россия

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