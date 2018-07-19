В Перми присудили 3 млн рублей по делу о перепутанных 40 лет назад младенцах

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Ленинский районный суд Перми в четверг вынес решение по искам жительниц Пермского края, детей которых перепутали в родильном отделении больницы 40 лет назад.

Адвокат Игорь Саввин, представляющий интересы истцов, сообщил агентству "Интерфакс", что 7 марта 1978 года в родильном отделении Пожвинской участковой больницы Коми-Пермяцкого автономного округа (ныне Пермский край) у местных жительниц Риммы Швецовой и Юлии Савельевой появились на свет дочери.

"Девочки были перепутаны и попали в другие семьи. Это выяснилось только в 2018 году после проведенной ДНК-экспертизы", - сказал юрист.

В частности, проведенный ДНК-тест показал родство дочери Швецовой с Савельевыми, а дочери Савельевой - с о Швецовыми.

В результате Швецова, ее приемная дочь Вероника и Савельева подали иски в суд, попросив компенсацию морального вреда в размере от 10 до 12 млн рублей.

"Решением суда иски удовлетворены частично. Взыскано из казны РФ по 1 млн рублей в пользу каждого истца", - отметил Саввин.

Он добавил, что иск от имени второй перепутанной в родильном отделении больницы девочки может быть также подан в ближайшее время.