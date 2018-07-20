Штормовое предупреждение объявлено в Приморье из-за ливней и гроз

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Примгидромет в пятницу распространил штормовое предупреждение о сильных дождях, которые прогнозируются в пятницу и субботу в северных районах края.

"Из-за обострения фронтальных разделов и активизации грозовой деятельности в северной половине Приморского края ожидаются сильные дожди, ливни с грозами", - говорится в сообщении Примгидромета.

В ряде районов за 12 часов может выпасть более 50 мм осадков. При грозе ветер усилится до 20 м/с.

На реках возможны резкие подъемы уровней воды до одного метра, на отдельных участках реки могут выйти из берегов.

В результате ливней и подъема уровня воды в реках могут быть подтоплены сельхозугодья, перемыты участки дорог.