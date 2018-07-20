Министр транспорта Якутии и глава "Полярных авиалиний" поменялись постами

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Занимавший должность министра транспорта Якутия Семен Винокуров возглавил АО "Авиакомпания "Полярные авиалинии", говорится в сообщении компании.

По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", с апреля 2014 года АО "Авиакомпания "Полярные авиалинии" руководил Александр Тарасов.

Как говорится в указе, размещенном на сайте правительства республики, Тарасов назначен исполняющим обязанности министра транспорта Якутия.

Авиационная компания "Полярные авиалинии" была образована указом главы Якутии в 1997 году. География полетов распространяется на 80% территории республики, включая Заполярье и арктические территории. В 2011 году компания была акционирована, 100% акций принадлежали республиканскому Минимущества. В декабре 2016 года "Полярные авиалинии" стали дочерним предприятием АО "Авиакомпания "Якутия" (контролируется республиканскими властями).