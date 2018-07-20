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"Фонящие" гранитные плиты убрали с набережной в Тюмени

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - На набережной реки Туры в Тюмени заменены гранитные плиты, на которых ранее обнаружили радиационное загрязнение, сообщили в пятницу в областном управлении Роспотребнадзора.

По данным ведомства, после проведенных работ специалисты областного Центра гигиены и эпидемиологии измерили радиационный фон как на пешеходной зоне набережной, так и там, где вместо "фонящих" плит установлены новые.

"Мощность эквивалентной дозы гамма излучения (...) не превышает предельно допустимые уровни", - отметили в Роспотребнадзоре.

Ранее сообщалось, что в начале июля во время проверки, проведенной Центром гигиены и эпидемиологии, на набережной были обнаружены локальные радиационные загрязнения на поверхности берегового склона и бордюрного камня.

Проверка была проведена после того, как в управление Роспотребнадзора поступили обращения горожан о том, что гранит, примененный при строительстве набережной, является источником повышенного радиационного фона.

Роспотребнадзор выдал предписание Главному управлению строительства Тюменской области за июль заменить "фонящие" плиты.

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Теги: Тюмень

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