В России

Нацпроект "Наука" запланировали представить в правительство РФ к 1 октября

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Министерство науки и высшего образования РФ существенно продвинулось в подготовке национального проекта "Наука", который должен быть представлен в правительство РФ к октябрю 2018 года, заявил министр науки Михаил Котюков.

"Нацпроект "Наука" должен быть утвержден к 1 октября. Мы сегодня ежедневно занимаемся этим вопросом и уже существенно продвинулись в этом направлении", - сказал министр журналистам в пятницу в Барнауле.

По его словам, "это для науки первый раз, когда ставится такой масштаб задач".

"Наука впервые включена в состав таких проектов. И сейчас мы ищем формы сотрудничества, чтобы реализовать серьезные задачи, которые стоят перед этим проектом и наукой страны", - сообщил М.Котюков.

Он заявил, что к 1 октября министерство будет "содержательно готово" к представлению и утверждению нацпроекта.

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявляла ранее, что на национальный проект по науке правительство России планирует направить в общей сложности около 540 млрд рублей за шесть лет. В рамках нацпроекта будут профинансированы, в частности, региональные научные центры.

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Теги: Миннауки
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