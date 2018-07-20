Россияне в июне продолжили сокращать повседневные расходы, но больше тратили на продукты

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - В июне индекс потребительской активности (ИПА), рассчитываемый компанией Ромир, снизился по сравнению с маем на 4,2%. Таким образом, с учётом официальной инфляции в 0,5% траты россиян за месяц уменьшились на 3,7%. По сравнению с прошлым годом россияне увеличили повседневные расходы всего на 0,6%.

При этом, несмотря на общее сокращение расходов, на продукты россияне в июне потратили больше, чем в мае, на 2,4%, свидетельствуют данные исследования Ромир.

Эксперты не исключают того, что июньское снижение ИПА связано с сезонным фактором. Жители городов переезжают на дачи, уменьшая таким образом количество повседневных покупок, или отправляются в отпуск. Подтверждением этому может служить и отмеченное Ромир снижение индекса среднего чека.

Россияне из разных групп по уровню доходов показали в июне разнонаправленную динамику повседневных расходов. Самыми экономными оказались граждане со средними доходами. Они резко, на 7,2%, сократили свои траты относительно мая. Люди с высокими доходами снизили затраты на 2,6%. Напротив, ИПА группы с низкими доходами в июне вырос на 4,1%.

Индекс покупательской активности снизился в июне практически во всех регионах страны. Больше всего на юге России - на 8,8%. Жители центральной России уменьшили расходы на 3,7%, Северо-Запада - на 2,8%, Поволжья - на 2,3%, Сибири и Дальнего Востока - на 4,8%. Иная картина только на Урале, здесь расходы населения, наоборот, увеличились на 5%.