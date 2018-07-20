Найденную возле пляжа в Ялте мину подорвут 21 июля

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Саперы Черноморского флота уничтожат в субботу мину времен Великой Отечественной войны, найденную на дне Черного моря возле Приморского пляжа Ялты, сообщила в пятницу пресс-служба администрации города.

Боеприпас был обнаружен 19 июля, с тех пор пляж закрыт для посещения. Ранее планировалось обезвредить мину утром 23 июля. Подготовку к подрыву ускорили, чтобы не создавать неудобств отдыхающим.

"Командующий Черноморским флотом пошел навстречу просьбе муниципальных властей и принял решение перенести время подрыва боеприпаса на раннее утро субботы, 21 июля", - говорится в пресс-релизе.

Якорная мина весом около 240 кг находится на глубине восемь метров.