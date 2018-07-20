Воронежцы купили билет опоздавшему на самолет нигерийскому болельщику

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Сотрудники международного аэропорта "Воронеж" помогли болельщику сборной Нигерии, опоздавшему на свой рейс, сообщает пресс-служба аэропорта.

Иностранец приезжал на игру в Санкт-Петербург, домой он должен был лететь из Воронежа, так как перелет из этого города стоил дешевле.

Однако молодой человек перепутал время отправления и приехал в аэропорт к 15 часам, а самолет улетел в 3 ночи. Переоформить билет было невозможно, так как он был куплен через сайт другого государства.

Сотрудники аэропорта связались с посольством Нигерии в РФ, где болельщику пообещали помочь при условии, что он приедет в Москву.

Так как денег на билет у мужчины не было, сотрудники аэропорта сами купили ему билет на поезд до столицы, говорится в сообщении.