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У всех 730 отдыхающих за рубежом туристов "Интрэвел Столешники" оплачены отели и обратные билеты

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Более 730 туристов "Интрэвел Столешники" отдыхают за рубежом, у всех оплачены проживание и обратные билеты, так что вывозить никого не придется, сообщила в пятницу "Интерфаксу" пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина.

"На отдыхе в России, Турции, Болгарии, Вьетнаме, Греции, Доминиканке, Испании, Кипре, ОАЭ, Тунисе и Черногории находится 731 клиент компании "Интрэвел Столешники". У всех оплачено проживание и обратные билеты, так что подключать "Турпомощь" не придется. Глубина продаж достигает ноября 2018 года, до этого времени продано около 900 путевок. Общая стоимость проданных туров устанавливается, туроператор приступил к созданию реестра для страховых компаний", - рассказала она.

По словам Тюриной, туры с вылетом до 23 июля включительно полностью оплачены, поэтому вплоть до понедельника туристы будут отправляться на отдых.

"Компания "Интрэвел Столешники" работает более 20 лет. Туроператор довольно тяжело пережил кризисный 2014 год, когда обанкротились многие туристические фирмы, и тогда же резко подскочил курс валюты, что крайне негативно повлияло на продажи туров. С тех пор у компании начались проблемы. Четыре года продержались, но на фоне сложной экономической ситуации туроператору так и не удалось сохранить бизнес", - отметила она.

В пятницу туроператор "Интрэвел Столешники" сообщил о прекращении деятельности. Его ответственность застрахована в четырех страховых компаниях на общую сумму 80 млн рублей, но 30 млн из них оформлены договором с СК "Инвестстрах", у которой в апреле отозвана лицензия. Еще 552,5 тыс. рублей находятся в фонде персональной ответственности. Как заявляет туроператор, фингарантий должно хватить на возмещение ущерба всем пострадавшим туристам.

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Теги: Интрэвел Столешники

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