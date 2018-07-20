В Екатеринбурге такси возместит пенсионерке опоздание в театр по решению суда

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Суд в Екатеринбурге удовлетворил иск прокуратуры к службе такси о возмещении материального ущерба пенсионерке, не попавшей по вине перевозчика в театр.

Пресс-служба прокуратуры Свердловской области сообщает, что пожилая женщина, инвалид третьей группы, заказала такси, но в назначенное время машина не приехала. В результате пенсионерка и ее супруг не попали на спектакль, каждый билет на который стоил 2,8 тыс. рублей.

Пенсионерка подала претензию директору транспортной компании с просьбой возместить причиненный ущерб, но получила отказ. Вместе с тем, как отмечает прокуратура, по закону исполнитель несет ответственность за нарушение прав потребителей и должен возместить убытки.

Прокуратура направила в суд исковое заявление в интересах пенсионерки о взыскании стоимости билетов с транспортной компании. Суд требования прокуратуры удовлетворил и также оштрафовал службу такси на 2,8 тыс. рублей за отказ в добровольном порядке удовлетворить требования потребителя.