Режим ЧС введен в двух районах Забайкалья из-за паводка

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Режим чрезвычайной ситуации объявлен из-за паводков в Агинском и Дульдургинском районах Забайкальского края, сообщает пресс-служба губернатора края.

Особенно сложная ситуация - в селе Амитхаша, где 19 июля утром из русла вышла река Ага, подтопив, по предварительным данным, 93 жилых дома, в которых проживают 314 человек. Большинство жителей перебрались к родственникам, около 20 человек временно разместились в специально подготовленных пунктах.

Ливнями также подтоплены 15 жилых домов в другом сельском поселении на берегу реки Аги - Хойто-Ага. Комиссия проводит обходы домов и подсчитывает ущерб.

На территории городского округа Агинское приведены в готовность пункты временного размещения на базе Агинской окружной гимназии-интерната, педагогического и медицинского колледжей. Для экстренной эвакуации населения и вывоза материальных ценностей из зон подтопления подготовлены четыре автобуса, проведен подворовый обход и оповещение населения.

На трассе "Таптанай - Чиндалей" дежурят большегрузные машины КАМАЗ и АРС для перевозки людей и техники.

Работы на размывах дамбы ведут 13 человек, в распоряжении которых имеется шесть единиц техники. В Дульдургинском районе на озере Бальзино проводится укрепление водосбросного канала. Закрыт пешеходный мост через реку Ага, выставлены дежурные полицейские. Организован круглосуточный мониторинг уровня воды в зонах подтопления, а также дежурство на автомобильных мостах.

Как сообщалось, в связи с сильными ливнями и вызванным ими паводком с 9 июля в крае действует режим ЧС.