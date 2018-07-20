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Второй опытный МС-21 прибыл из Иркутска в Жуковский для продолжения испытаний

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Второй опытный самолет МС-21-300 совершил беспосадочный перелет из Иркутска в подмосковный Жуковский, где продолжит испытания, сообщили в пресс-службе ПАО "Корпорация "Иркут".

Полет, который продолжался шесть часов, прошел в штатном режиме, все системы работали без сбоев, говорится в сообщении авиапроизводителя.

Летные испытания самолета стартовали в мае этого года на аэродроме Иркутского авиационного завода (филиал "Иркута"). Суммарная продолжительность полетов составила около 14 часов, лайнер достиг высоты 12 км и скорости 850 км/ч. В ходе испытаний подтверждены "характеристики устойчивости и управляемости самолета в различных конфигурациях механизации крыла с выпущенными и убранными шасси", указывает "Иркут". Проверены различные режимы работы силовой установки, в том числе, отключение и запуск двигателя в воздухе.

Дальнейшие испытания двух опытных МС-21-300 будут проводиться на базе Летно-испытательного и доводочного комплекса (ЛИиДК) ОАО "ОКБ имени Яковлева". "Для обеспечения испытательных работ в ЛИиДК построен новый ангар, развернуты средства наземного обслуживания, создан высокопроизводительный комплекс сбора, обработки и анализа полетной информации. Новые технологии обработки результатов летных испытаний обеспечивают высокую информативность полетов, в каждом из которых система бортовых измерений позволяет регистрировать более 30 тысяч параметров", - сообщил "Иркут".

Семейство пассажирских узкофюзеляжных лайнеров МС-21 ("Магистральный самолет XXI века") - гражданский проект "Иркута" (входит в ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация") при участии предприятий "Ростеха". Базовой версией самолета является МС-21-300 вместимостью до 211 пассажиров, также будет организован серийный выпуск МС-21-200, вмещающего до 165 пассажиров.

Первый полет МС-21

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В ходе испытания выполнена имитация захода на посадку с последующим проходом над полосой, набором высоты и разворотомКак пояснили в пресс-службе корпорации, данная методика является типовой для первого полета новых типов самолетовПродолжительность полета составила 30 минут, он проходил на высоте 1 тысячи метров при скорости 300 км/часПлан полёта включал проверку самолета на устойчивость и управляемость, а также на управляемость двигателейПо словам президента ПАО &quot;Корпорация &quot;Иркут&quot; Олега Демченко, в МС-21 вложены &quot;самые передовые технические решения, которые обеспечат повышенный комфорт пассажирам и привлекательные экономические характеристики авиакомпаниям&quot;Базовой версией самолета является МС-21-300 вместимостью 180-200 мест, кроме того, предполагается запуск производства МС-21-200 вместимостью 150 мест, а также МС-21-400, вмещающего более 200 пассажиров. С 2020 года &quot;Иркут&quot; планирует ежегодно производить по 20 МС-21, а с 2023 года - нарастить темп до 70 машин в год
В ходе испытания выполнена имитация захода на посадку с последующим проходом над полосой, набором высоты и разворотом
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Теги: МС-21, Иркутск, Иркут, Жуковский

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