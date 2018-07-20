Второй опытный МС-21 прибыл из Иркутска в Жуковский для продолжения испытаний

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Второй опытный самолет МС-21-300 совершил беспосадочный перелет из Иркутска в подмосковный Жуковский, где продолжит испытания, сообщили в пресс-службе ПАО "Корпорация "Иркут".

Полет, который продолжался шесть часов, прошел в штатном режиме, все системы работали без сбоев, говорится в сообщении авиапроизводителя.

Летные испытания самолета стартовали в мае этого года на аэродроме Иркутского авиационного завода (филиал "Иркута"). Суммарная продолжительность полетов составила около 14 часов, лайнер достиг высоты 12 км и скорости 850 км/ч. В ходе испытаний подтверждены "характеристики устойчивости и управляемости самолета в различных конфигурациях механизации крыла с выпущенными и убранными шасси", указывает "Иркут". Проверены различные режимы работы силовой установки, в том числе, отключение и запуск двигателя в воздухе.

Дальнейшие испытания двух опытных МС-21-300 будут проводиться на базе Летно-испытательного и доводочного комплекса (ЛИиДК) ОАО "ОКБ имени Яковлева". "Для обеспечения испытательных работ в ЛИиДК построен новый ангар, развернуты средства наземного обслуживания, создан высокопроизводительный комплекс сбора, обработки и анализа полетной информации. Новые технологии обработки результатов летных испытаний обеспечивают высокую информативность полетов, в каждом из которых система бортовых измерений позволяет регистрировать более 30 тысяч параметров", - сообщил "Иркут".

Семейство пассажирских узкофюзеляжных лайнеров МС-21 ("Магистральный самолет XXI века") - гражданский проект "Иркута" (входит в ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация") при участии предприятий "Ростеха". Базовой версией самолета является МС-21-300 вместимостью до 211 пассажиров, также будет организован серийный выпуск МС-21-200, вмещающего до 165 пассажиров.