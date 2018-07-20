СПЧ обратился в СКР и Генпрокуратуру из-за видео с пытками в ярославской колонии

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Совет по правам человека при президенте РФ обратился в Следственный комитет и Генпрокуратуру России в связи с информацией о пытках в ярославской колонии, сообщает пресс-служба СПЧ.

"Из средств массовой информации Совету стало известно о видеозаписи, на которой запечатлены факты жестокого избиения осужденного Евгения Макарова сотрудниками ФКУ ИК-1 УФСИН России по Ярославской области", - говорится в сообщении.

В СПЧ отметили, что более года назад доследственная проверка по заявлению о применении пыток закончилась отказом в возбуждении уголовного дела.

"Таким образом, речь идет не только о причинении сотрудниками ФСИН России тяжких телесных повреждений, но и о даче ими ложных показаний", - добавили в пресс-службе.

"В связи с этим Совет обратился в Следственный комитет и Генеральную прокуратуру Российской Федерации с просьбой о проведении тщательной проверки поступившей информации. Исправительное учреждение, из которого пришел тревожный сигнал, 23 июля посетит глава СПЧ Михаил Федотов", - сказали в совете.

В пятницу "Новая Газета" опубликовала видео, на котором люди в форме сотрудников ФСИН избивают мужчину дубинками и выливают на него воду из ведра в помещении колонии.

По данным издания, на видео запечатлены сотрудники исправительной колонии номер 1 ФСИН по Ярославской области, а человек, которого избивали - заключенный Евгений Макаров. Инцидент, попавший на видео, произошел 29 июня 2017 года, утверждает газета.

Публикация вызвала широкий резонанс и возмущение пользователей соцсетей.

Исправительная колония номер 1 УФСИН Ярославской области уже оказывалась в центре скандала, связанного с избиением заключенных: в 2017 году фигурант дела о беспорядках на Болотной площади Иван Непомнящих и двое других осужденных жаловались на избиения в колонии.