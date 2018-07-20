Назначены замминистра цифрового развития РФ

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Олег Войтенко назначен заместителем министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте кабмина.

До недавнего времени Войтенко работал первым заместителем руководителя Аналитического центра при правительстве РФ.

Еще одним распоряжением правительства замглавы Минцифры назначен Евгений Кисляков. Он также занимал пост заместителя руководителя Аналитического центра при правительстве - руководил проектным офисом по реализации программы "Цифровая экономика РФ".

Войтенко и Кисляков перешли в министерство вслед за Константином Носковым, возглавлявшим Аналитический центр правительства, а затем ставшим и главой Минцифры.

Накануне стало известно, что ведомство покинули два замминистра из команды прежнего главы Минкомсвязи Николая Никифорова.