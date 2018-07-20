ФСИН опровергла наличие у осужденного украинца Панова жалоб на здоровье

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Управление Федеральной службы исполнения наказаний по республике Крым опровергло публикации СМИ об ухудшении состояния здоровья гражданина Украины Евгения Панова, приговоренного к восьми годам колонии строгого режима за подготовку диверсий на Крымском полуострове летом 2016 года.

Сообщения о том, что у содержащегося в симферопольском СИЗО Евгения Панова возникли проблемы с зубами и деснами, появились в СМИ 19 июля. В публикациях утверждалось, что осужденному не оказывают медицинскую помощь.

"Данная информация не соответствует действительности. На сегодняшний день жалоб от осужденного на состояние здоровья не поступало", - сообщила в пятницу пресс-служба ведомства. По данным УФСИН, Панов не нуждается в неотложной и экстренной медицинской помощи.

"19 июля его осмотрели сотрудники медико-санитарной части, в том числе врач-стоматолог. Медицинское лечение в следственном изоляторе ему оказывается в полном объеме", - говорится в пресс-релизе.

Верховный суд Крыма 13 июля приговорил Панова к восьми годам колонии строгого режима. Житель Запорожской области Украины был признан виновным по ряду статей УК РФ: "незаконное хранение и перевозка оружия и боеприпасов", "покушение на контрабанду оружия и боеприпасов", "приготовление к диверсии в составе организованной группы". Вину он не признал.

Уроженец Энергодара Панов прежде работал водителем автобуса на Запорожской АЭС.

Как сообщала Федеральная служба безопасности России, 7-8 августа 2016 года ФСБ предотвратила несколько попыток прорыва в Крым диверсионно-террористических групп с украинской территории, в ходе которых погибли российский военный и сотрудник спецслужбы.

По данным ФСБ, Панов был сотрудником главного управления разведки Минобороны Украины и одним из руководителей группы диверсантов. Украинец сначала дал признательные показания, но позже заявил, что сделал это под пытками. Минобороны Украины в свою очередь опровергло информацию о задержании своих сотрудников в Крыму.