Экс-глава банка "Спурт" отправлен под домашний арест

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Приволжский районный суд Казани отправил под домашний арест бывшего председателя правления банка "Спурт" (Казань) Евгению Даутову, сообщила пресс-служба суда.

"Судом избран домашний арест в отношении бывшего председателя правления банка "Спурт" Даутовой до 6 октября", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что СУ СКР по Татарстану возбудило в отношении Даутовой уголовное дело по статье 172.1 УК РФ (фальсификация финансовых документов учета и отчетности финансовой организации).

В марте МВД Татарстана сообщало о расследовании уголовного дела в отношении деятельности обанкротившегося банка "Спурт" по статье 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями).

Кроме того, сообщалось о проверке следствием двух фактов вывода средств из банка на общую сумму 239 млн рублей.

ЦБ отозвал лицензию у "Спурта" 21 июля 2017 года. Арбитражный суд Татарстана 27 сентября признал банк банкротом. При этом ЦБ отмечал, что "Спурт" утратил собственный капитал вследствие низкой диверсификации активов: значительная часть кредитного портфеля банка была направлена на финансирование крупного инвестпроекта подконтрольных бенефициару банка предприятий, финансовое положение которых оценивалось перед крахом "Спурта" как критическое.

Банк "Спурт" по итогам первого квартала 2017 года занимал 159-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".