Вице-премьер Карачаево-Черкесии ушел в отставку вслед за двумя министрами

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Заместитель председателя правительства Карачаево-Черкесии Энвер Арпатлы покинул свой пост по собственному желанию, сообщил агентству "Интерфакс" представитель правительства КЧР.

Арпатлы, ранее работавший в должности замглавы исполкома Пестречинского района Татарстана, был назначен вице-премьером КЧР в феврале 2018 года.

17 июля кабинет министров республики покинули министр финансов Карачаево-Черкесии Рустам Эльканов и министр труда и социального развития региона Мурадин Кемов. Как уточнили в пресс-службе правительства КЧР, министры ушли со своих постов в связи с переходом на другую работу.

Ранее сообщалось, что 27 июня сотрудники правоохранительных органов провели обыски и выемку документов в Минфине Карачаево-Черкесии.