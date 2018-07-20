Члены семей зарубежных болельщиков смогут бесплатно получить российскую визу

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Члены семей иностранных болельщиков, которые захотят приехать в Россию, будут получать визы бесплатно, сообщил президент РФ Владимир Путин в беседе с волонтерами и строителями стадиона в Калининграде, на котором проходили матчи Чемпионата мира по футболу.

Ранее МИД РФ сообщил о возможном упрощении порядка выдачи российских виз для семей владельцев паспорта болельщика на ЧМ-2018. Упрощение, как ожидается, будет действовать до конца текущего года.

По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, соответствующий законопроект подготовлен Минспортом РФ.

Владимир Путин после завершения чемпионата мира заявил, что владельцы паспорта болельщика смогут многократно посетить Россию без виз до конца года. Для членов семей болельщиков безвизовый въезд не планируется, однако они смогут получить визы бесплатно.