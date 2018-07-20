Балакин заявил, что депутаты опровергли сбор их подписей под принуждением

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Бывший глава строительной компании СУ-155 Михаил Балакин сообщил, что муниципальные депутаты на суде по его жалобе на отказ в регистрации в качестве кандидата в мэры Москвы не подтвердили, что давали подписи под давлением.

"Муниципальные депутаты подтвердили то, что они действительно подписывали эти документы в установленном законом порядке, никто их никакими путями к этому не принуждал, они сделали это осознанно", - сказал Балакин "Интерфаксу" по итогам заседания суда.

По его словам, депутаты в качестве обоснования своей попытки отозвать подписи назвали "семейные причины", "у одной - семейная драма: политические разногласия с мужем".

Решение по жалобе суд вынесет в понедельник, 23 июля, сообщил Балакин, отметив, что надеется на "устраивающий его вердикт".

"Когда в законе установлена прямая норма, что отзывать подпись нельзя, а свидетель говорит, что это его подпись, он добровольно поддержал кандидата, потому что мне показалось, что он убедительно выступал на встрече с муниципальными депутатами, а потом просит отозвать подпись, для меня это странновато. Но я не судья, я строитель, судите сами", - сказал он.

Балакин ранее сообщил, что обжаловал в суде решение Мосгоризбиркома, который отказал ему в регистрации в качестве кандидата в мэры Москвы.

Он отметил, что юристы изучили решение Мосгоризбиркома и считают, что оно было принято с нарушением закона.

Мосгоризбирком 12 июля отказал Балакину в регистрации кандидатом на пост мэра Москвы.

"Балакин представил 112 подписей муниципальных депутатов при необходимых 110. Однако трое депутатов отозвали свои подписи и просят считать их недействительными. Таким образом, Балакиным представлено 109 действительных подписей", - сказала на заседании член МГИК Рима Кузнецова.