В России

Российские таможенники вернули угнанный Lamborgini за 23 млн рублей владельцу из Германии

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Российские таможенники вернули владельцу из Германии угнанный спорткар Lamborgini стоимостью 23 млн рублей, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ФТС.

"Главное управление по борьбе с контрабандой ФТС России совместно с Центральной акцизной таможней в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий изъяли у гражданина Российской Федерации автомобиль Lamborgini Aventador. Транспортное средство стоимостью 23 млн рублей было ввезено в Россию без уплаты таможенных платежей в размере 6,5 млн рублей",- говорится в сообщении.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по пункту "г" части 2 статьи 194 Уголовного кодекса Российской Федерации "Уклонение от уплаты таможенных платежей". "В результате совместных следственных действий ФТС России, Национального бюро Интерпола и ГУ МВД России Южного административного округа по городу Москве установлено, что автомобиль был угнан в Германии и разыскивается правоохранительными органами этой страны", - отметили в пресс-службе.

20 июля 2018 года российские таможенники вернули автомобиль законному владельцу с помощью таможенной процедуры реэкспорта, сообщили в ФТС.

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