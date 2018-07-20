Житель Чувашии осужден на 12 лет за убийство врача в местной больнице

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Судебная коллегия Верховного суда Чувашии утвердила приговор суда первой инстанции в отношении жителя Новочебоксарска за убийство врача-травматолога в местной больнице.

На сайте прокуратуры республики сообщается в пятницу, что действия подсудимого квалифицированы по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство, то есть умышленное причинение смерти другому человеку), ему назначено наказание в виде 12 лет колонии строгого режима.

14 июня 2017 года 80-летний врач больницы скорой медицинской помощи был обнаружен мертвым с признаками механической асфиксии в своем служебном кабинете.

Врач являлся доктором медицинских наук, профессором Чувашского государственного университета, заслуженным деятелем науки Чувашской Республики, совмещал преподавательскую и лечебную деятельность.

Чувашские следователи совместно с сотрудниками органов внутренних дел оперативно задержали подозреваемого в убийстве, который, как выяснилось, ранее был знаком с медиком.