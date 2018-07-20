Пять цистерн с мазутом опрокинулись в Ярославле

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - На станции Полянка в Ярославле с рельсов сошли пять цистерн с мазутом, сообщила в пятницу пресс-служба Северной железной дороги.

"В 16:18 на станции Полянки двухпутного электрифицированного пути участка Новоярославская - Ярославль-Главный Ярославского региона Северной железной дороги произошел сход пяти цистерн с мазутом грузового поезда. В результате происшествия пострадавших нет. Имеется течь груза. Движение будет организовано измененным маршрутом", - говорится в сообщении.

Задержаны два пассажирских и два пригородных поезда.

Для ликвидации последствий со станции Ярославль-Главный направлен восстановительный поезд, привлечены силы спецформирования ЭКОСПАС.

Для координации работ создан оперативный штаб. Принимаются все меры для скорейшего восстановления движения поездов.