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Структуру "Мостотреста" признали виновной в картельном сговоре при строительстве аэропортов

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ установила факт картельного сговора между ПАО "Трансстроймеханизация" (ТСМ, структура "Мостотреста") и ЗАО "Трест "Камдорстрой" (КДС) при строительстве и реконструкции аэропортов.

"Картель действовал в ходе конкурсов на II очередь реконструкции аэропорта "Шереметьево", II этап строительства аэропорта Нижнего Новгорода, реконструкцию аэропортового комплекса "Новый" в Хабаровске, на покрытие взлетно-посадочной полосы с заменой светосигнального оборудования в аэропорту Воронежа, аэропортового комплекса Волгограда, модернизацию воздушной гавани Южно-Сахалинска", - сообщила служба.

Общая сумма конкурсов, по данным ФАС, составила 24,7 млрд рублей.

Вместе с тем служба отмечает, что обе компании "воспользовались программой смягчения ответственности и признались в организации и участии в картельном сговоре". "Программа смягчения предполагает освобождение от ответственности компании, которая первой созналась в участии в картеле и предоставила информацию, которой ФАС не располагала. Второй компании будет смягчена административная ответственность", - указано в сообщении.

"Наша задача состоит не в том, чтобы как можно жестче наказать нарушителей, но в быстром и эффективном пресечении нарушений законодательства и восстановлении конкуренции на рынке", - прокомментировал ситуацию статс-секретарь - заместитель руководителя ФАС Андрей Цариковский, которого цитирует пресс-служба.

О возбуждении дела о картельном сговоре между ТСМ и "Камдорстроем" ФАС сообщила в январе. Заявителем выступила Генпрокуратура РФ, в качестве заинтересованных лиц были привлечены Росавиация, подведомственное ей ФГУП "Администрация гражданских аэропортов (аэродромов)", выступающее госзаказчиком строительства. Рассмотрение дела несколько раз переносилось, последний раз - на 16 июля.

ТСМ занимается строительством и модернизацией транспортной инфраструктуры. Среди работ компании - реконструкция аэродромных комплексов в столичных аэропортах "Внуково", "Шереметьево", а также в Саратове, Петропавловске-Камчатском, Уфе. "Мостотресту" принадлежит 83,99% акций ТСМ, 8% - гендиректору Борису Сакуну, 8,01% - бывшему главе компании Юрию Гуменюку. Бенефициаром "Мостотреста" является предприниматель Аркадий Ротенберг: его ООО "Стройпроектхолдинг" владеет 94,2% акций общества через АО "ТФК-Финанс"; остальные 5,8% находятся в свободном обращении.

ЗАО "Трест "Камдорстрой" является "подрядчиком по дорожному и аэродромному строительству", говорится на сайте компании. В разное время она занималась реконструкцией в аэропортах Казани, Красноярска, Нижнекамска, Астрахани и др. По данным системы "СПАРК-Интерфакс", компания принадлежит физлицам.

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Теги: ФАС, Мостотрест
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