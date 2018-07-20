На железной дороге в Ярославле восстановили движение после схода цистерн с мазутом

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Железнодорожники восстановили движение пассажирских поездов на станции Полянки в Ярославле, где ранее произошел сход пяти цистерн с мазутом, сообщила пресс-служба Северной железной дороги.

"На станции Полянки СЖД движение пассажирских поездов организовано по главному пути в обоих направлениях", - говорится в сообщении.

Отмечается, что с задержкой следуют поезда № 376 Москва - Воркута, № 34 Москва - Сыктывкар, № 70 Москва - Чита, № 282 Череповец - Адлер. Поезд № 104 Москва - Ярославль прибыл на станцию Ярославль-Главный с задержкой на 52 минуты. Задержаны также два пригородных поезда.

"СЖД приносит пассажирам извинения и предпринимает все меры для скорейшего сокращения опоздания поездов и введения их движения в график", - отметили в пресс-службе.

В 16:18 на станции Полянки двухпутного электрифицированного пути участка Новоярославская - Ярославль-Главный Ярославского региона Северной железной дороги произошел сход пяти цистерн с мазутом грузового поезда. В результате произошла утечка груза. В связи с этим было организовано движение измененным маршрутом.

В региональном ГУ МЧС "Интерфаксу" сообщили, что, по предварительным данным, из цистерн вылилось около 30 тонн мазута. "Проведена пенная атака с тем, чтобы предотвратить возгорание. Угрозы населению нет", - сказал собеседник агентства.