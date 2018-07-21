Почти тысяча жителей Забайкальского края пострадала от проливных дождей

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - В Агинском Бурятском округе Забайкальского края во время ливневых дождей, которые прошли накануне, пострадали 956 человек, 206 жилых домов, 269 приусадебных участков, шесть мостов и восемь дорог, сообщает пресс-служба губернатора региона.

Ливни подтопили населенные пункты Амитхаша, Хойто-Ага, Таптанай, ущерб по Агинскому Бурятскому округу оценивается, говорится в сообщении.

Особенно сложная ситуация в селе Амитхаша, где 19 июля из русла вышла река Ага, подтопив, по предварительным данным, 93 жилых дома, в которых проживают 314 человек. Большинство жителей перебрались к родственникам, около 20 человек временно разместились в специально подготовленных пунктах.

Глава края Наталья Жданова лично осмотрела затопленные территории, встретилась с пострадавшими от паводка жителями сел, провела заседание оперативного штаба и дала ряд поручений.

"Я сюда приехала для того, чтобы на месте оценить ситуацию, посмотреть, как организована работа, в чем нужно оказать содействие или дополнительную помощь. Убедилась в том, что максимально здесь все организовано, начиная от оповещения и информирования населения, включая эвакуации людей", - цитирует главу региона пресс-служба.

По ее словам, в Агинском Бурятском округе ведутся ремонтно-восстановительные работы, восстанавливается движение с теми населенными пунктами, с которыми связь прервалась из-за разрушения мостов. Будут дополнительно осмотрены и оценены те виды ремонтно-восстановительных работ, которые необходимо будет сделать.

На заседании оперативного штаба было отмечено обратить особое внимание санитарно-эпидемиологической ситуации. Медицинские работники и специалисты Роспотребнадзора работают в усиленном режиме. Проводятся лабораторные исследования проб воды, начнется вакцинация населения. Случаев инфекционных заболеваний не зарегистрировано. Населению рекомендовано не пользоваться питьевой водой из колодцев и скважин. Организован подвоз чистой воды. Силами станции по борьбе с болезнями животных Агинского и Дульдургинского районов проведены обследования скотомогильников, сибиреязвенных захоронений.

Паводковая ситуация в Забайкальском крае остается напряженной. На субботу объявлено штормовое предупреждение. "Местами по территории Забайкальского края в субботу ожидаются очень сильные дожди, сильные ливни", - говорится в прогнозе

В связи с сильными ливнями и вызванным ими паводком с 9 июля в крае действует режим ЧС.