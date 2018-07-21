Минприроды предложило проверять работу граждан и компаний в Антарктике

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Минприроды России предлагает создать национальную инспекцию, которая будет проверять деятельность российских граждан и юридических лиц в Антарктике, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Минприроды РФ.

Соответствующий законопроект ведомство внесло в правительство.

"Предлагаемые изменения вводят новую форму государственного регулирования деятельности в Антарктике и создают необходимую правовую основу для проведения национальных инспекций по контролю за соблюдением российскими операторами требований и условий Договора об Антарктике", - сообщили в пресс-службе.

В ведомстве пояснили, что "все страны взяли на себя обязательства принять административные и законодательные меры, чтобы обязать своих операторов защищать и сохранять хрупкую окружающую среду Антарктики".

В Минприроды подчеркнули, что инспекторы будут наделены правом составлять протоколы о наложении административных взысканий с российских граждан и юридических лиц, не соблюдающих требования, предъявляемые к деятельности в Антарктике. При этом порядок осуществления инспекции установит правительство.

Кроме того, правительство определит, будут ли российские инспекторы находиться на территории Антарктики стационарно или приезжать на определенный срок.