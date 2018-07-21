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Спасатели отправились на помощь травмированной туристке на Эльбрусе

Есть обновление от 18:55

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Спасатели вышли на помощь туристке, травмировавшейся на склоне Эльбруса, сообщил "Интерфаксу" в субботу руководитель пресс-службы ГУ МЧС России по Кабардино-Балкарии Кантемир Беров.

"В 17:30 поступила информация о том, что в районе скал Пастухова на Эльбрусе, на высоте 4800 м над уровнем моря, пострадала российская туристка", - сказал он.

Беров также уточнил, что пострадавшая получила травму спины.

На место происшествия вышли четверо спасателей Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России.

Ранее на этой неделе спасатели эвакуировали двоих москвичей после камнепада у Эльбруса. Мужчина и женщина получили травмы в ущелье Адыр-Су.

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Теги: КБР, Кабардино-Балкария, Эльбрус

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