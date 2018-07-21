Что произошло за день: суббота, 21 июля

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Ушел в отставку директор аналитического центра "Роскосмоса" Дмитрий Пайсон, который, по данным СМИ, мог стать одним из фигурантов дела о госизмене. Источник сообщил, что правоохранители во время обысков вывели из здания ЦНИИМаш несколько человек, предполагается, что они могут быть задержаны.

- Защитники ЦСКА и сборной России Алексей и Василий Березуцкие официально объявили, что завершили профессиональную футбольную карьеру.

- В Казахстане простились с погибшим от рук хулиганов фигуристом Денисом Теном.

- В Минобороны РФ сообщили, что зенитные средства в ночь на субботу уничтожили беспилотник, обнаруженный радарами российской авиабазы "Хмеймим".

- The Wall Street Journal узнала, что перед поездкой на саммит с Владимиром Путиным для Дональда Трампа составили план, по тому, как именно поднимать тему якобы вмешательства России в выборы в США, однако он советы проигнорировал.

- Житель Адыгеи в селе Красногвардейском застрелил бывшую жену, ее сожителя и свою дочь. Еще одного человека он ранил. Затем злоумышленник покончил с собой.

- В США собрались снимать продолжение сериала "Баффи - истребительница вампиров".