Что произошло за день: воскресенье, 22 июля

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- В России начались работы по созданию новой ракеты "Союз-5". По словам главы "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина, в них задействованы РКК "Энергия", РКЦ "Прогресс" и НПО "Энергомаш".

- Сотрудники Общественной наблюдательной комиссии Москвы обнаружили в следственном изоляторе "Лефортово" самого пожилого арестанта, задержанного по делу о госизмене, который может быть сотрудником ЦНИИмаша. Позже в "Роскосмосе" подтвердили арест работника института Виктора Кудрявцева. Кроме того, по данным осведомленного источника "Интерфакса", экс-глава аналитического центра госкорпорации Дмитрий Пайсон стал свидетелем по делу о госизмене.

- Эквадор намерен отказать основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу в предоставлении убежища в посольстве в Лондоне и выдать его властям Великобритании, сообщили СМИ. По данным издания The Intercept, это возможно уже на предстоящей неделе.

- На российской авиабазе "Хмеймим" рассказали об атаках неизвестных беспилотников два дня подряд.

- В Японии назвали имена талисманов XXXII Олимпийских игр 2020 года в Токио.

- Синоптики пообещали москвичам тридцатиградусную жару на будущей неделе.