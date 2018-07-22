Лесной пожар на российско-финской границе в Заполярье удалось локализовать

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - В Мурманской области продолжается борьба с лесными пожарами, площадь которых в текущем году значительно выросла по сравнению с 2017 годом из-за аномально жаркой и сухой погоды.

Как сообщили "Интерфаксу" на Мурманской базе авиационной охраны лесов в воскресенье, в настоящее время в регионе зафиксировано девять пожаров.

"Сейчас действуют девять пожаров на общей площади 6 тыс. 436 га, четыре из них удалось локализовать", - сообщили в диспетчерской службе.

В числе локализованных - пожар, который возник во вторник в Лоттинском участковом лесничестве в районе российско-финского пограничного пункта "Лотта". Пункт и ведущую к нему дорогу пришлось закрыть в пятницу вечером из-за приближения огня. "Пожар остановлен на площади 3,5 тыс.га", - отметили в региональной авиалесоохране.

В ведомстве добавили, что еще четыре пожара зафиксированы на территории Лапландского заповедника, два из них удалось локализовать.

В ГУ МЧС России по Мурманской области отмечают, что сейчас в тушении помимо авиалесоохраны задействована авиация МЧС (ранее в область прибыли вертолет Ми-8 и самолет ИЛ-76ТД - ИФ), авиадесантники из Архангельской, Вологодской областей, Коми, а также военнослужащие Минобороны РФ и добровольцы. С их помощью было локализовано три пожара и ликвидировано еще три.

Как сообщила пресс-служба регионального главка МЧС, в настоящее время прилагаются огромные усилия и средства, чтобы ликвидировать все пожары и минимизировать их последствия.

Ранее в региональном Гидрометцентре сообщили "Интерфаксу", что в Заполярье установилась жаркая погода, 18 июля в Мурманске был зафиксирован температурный рекорд дня.