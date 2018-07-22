Два человека погибли при опрокидывании лодки в Карелии

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - На озере Янисъярви в субботу вечером перевернулась моторная лодка, утонули два человека.

Как сообщили "Интерфаксу" в Главном управлении МЧС России по Карелии в воскресенье, в лодке находились пять человек: троим удалось выплыть, судьба двоих неизвестна.

В субботу и воскресенье пропавших искали сотрудники карельской поисково-спасательной службы и ГИМС.

Вместе с тем Следственный комитет Карелии сообщил, что проводится проверка по факту гибели мужчины и женщины.

"Установлено, что 21 июля трое мужчин и две женщины на моторной лодке, без спасательных жилетов, вышли в озеро Янисъярви. Во время нахождения в озере лодка перевернулась, и люди оказались в воде. В результате троим удалось добраться до берега, а мужчина и женщина утонули, их поиски продолжаются".