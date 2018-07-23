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Российские речники попросили Минтранс о льготах из-за роста цен на топливо

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Президент Российской палаты судоходства (РПС) Алексей Клявин предложил главе Минтранса Евгению Дитриху дать новые льготы внутреннему водному транспорту из-за резкого роста цен на топливо, пишет в понедельник "Коммерсантъ" со ссылкой на письмо от 5 июля.

В частности, палата хочет ввести двойной вычет на акциз на дизтопливо для речных судов, понизить или обнулить НДС на перевозку грузов, пассажиров и багажа внутренним водным транспортом, отмечает издание. Также РПС настаивает на переносе сроков вступления в силу техрегламента Таможенного союза, который с 2020 года запрещает выпуск и использование судового топлива с массовой долей серы более 0,5%.

В Минтрансе изданию сообщили, что рассматривают обращение, в Минфине и ЕЭК предложений еще не получали. Замглавы ФАС Анатолий Голомолзин, в свою очередь, сообщил, что обращение РПС получено вместе с предложениями Минтранса, но эти вопросы не относятся к компетенции ФАС, хотя служба следит за ситуацией на рынке судового топлива. По данным ФАС, на которые ссылается издание, основной рост цен пришелся на последние два года, но по структуре затрат расходы на топливо в 2018 году находятся на уровне, близком к тому, что был четыре-шесть лет назад.

"На дизтопливо цены в летние периоды менялись с темпами, близкими к темпам инфляции, в 2012-2013 годы. В 2014-2016 годы в летний период цены отставали от инфляции в два-пять раз, в 2017-2018 годы они опережали инфляцию в 2,5 раза. Влияние на динамику, по оценкам ФАС, оказали рост акцизов (в 2,3 раза за последние два года), "отвязка" курса рубля от мировых цен на нефть, рост мировых цен на топливо", - приводит "Ъ" данные службы.

Клявин рассказал изданию, что большинство банков отказывают компаниям в дополнительных кредитах, а при попытке пересмотра провозной платы по ранее заключенным договорам грузовладельцы уходят на альтернативные виды транспорта. Участники рынка ранее сообщали об особенно сложных условиях работы круизных компаний, продающие туры заранее, есть и угрозы срыва перевозок по "северному завозу", нарушения планов обновления флота, графиков платежей по кредитам, а также банкротства компаний.

Ближайшие перспективы

Как отмечает "Ъ", бункеровщики получают вычет в размере удвоенного акциза на судовое маловязкое топливо (СМТ). Оно, как и дизтопливо, относится к средним дистиллятам, но с более высоким содержанием серы (1,5%), и не используется для автотранспорта. С 2020 года требования к СМТ будут ужесточены, содержание серы должно будет снизиться до 0,5%, в результате судам придется перейти на дизтопливо.

Глава Московского речного пароходства Константин Анисимов отметил в беседе с изданием, что ужесточение требований техрегламента приведет к еще большему росту цен, так как спрос на более экологичное топливо заметно вырастет. При этом, по его словам, правила фактически остановят эксплуатацию половины флота.

Однако, уточняют собеседники газеты в отрасли, вычет по дизтопливу может привести к росту манипуляций. "СМТ нельзя продать на заправке, а дизтопливо можно. В итоге судоходные компании и бункеровщики будут заинтересованы в том, чтобы завышать потребление, получать вычет и продавать часть дизтоплива на нефтебазы или сетям АЗС уже по рыночной цене",- сообщил один из источников издания. Фактически это будет способ ухода от уплаты акциза, и у бюджета могут возникнуть потери.

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Теги: Минтранс РФ

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