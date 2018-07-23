Три человека погибли при взрыве газа на судоремонтном заводе под Волгоградом

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - В результате взрыва газа на территории судоремонтного завода в городе Волжский (Волгоградская область) погибли трое рабочих, сообщил информированный источник агентству "Интерфакс".
"На территории Волжской ремонтно-эксплуатационной базы флота в результате ремонтных работ на неэксплуатируемой барже произошел хлопок газо-воздушной смеси без последующего горения. По предварительным данным, есть погибшие и пострадавшие", - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
На месте происшествия работают пожарные расчеты, подразделения аварийно-спасательной службы Волгоградской области, медики, правоохранительные органы.