Три человека погибли при взрыве газа на судоремонтном заводе под Волгоградом

23 июля 11:18

Шесть человек задержаны по делу об избиении заключенного в ярославской колонии

СКР установил личности всех подозреваемых и продолжит работу по их задержанию Подробнее

23 июля 10:09

СКР возбудил уголовное дело против литовских судей и прокуроров

Их подозревают в привлечении заведомо невиновных россиян к уголовной ответственности за события 1991 года Подробнее

22 июля 18:42

Дмитрий Пайсон стал свидетелем по делу о госизмене в "Роскосмосе"

Кроме того, в госкорпорации подтвердили "Интерфаксу" арест сотрудника ЦНИИмаш Виктора Кудрявцева Подробнее

22 июля 11:11

Россия приступила к созданию ракеты "Союз-5"