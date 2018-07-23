Четыре человека утонули в Петербурге за выходные

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Количество смертей на водоемах Петербурга растет из-за жары, сообщает в понедельник пресс-служба Главного управления МЧС по Петербургу.

"В очередной раз петербургские спасатели призывают горожан быть предельно осторожными во время отдыха на воде. Только за минувшие выходные на водоемах Санкт-Петербурга утонули четыре человека", - отмечается в сообщении ведомства.

Один из инцидентов произошел вечером в субботу в центре города на Октябрьской набережной. Молодой человек утонул, попытавшись достать из воды сумку, которую уронила девушка.

Тела двоих утонувших в воскресенье мужчин водолазы извлекли из пруда на проспекте Просвещения, 61 и из канала Грибоедова. Вечером того же дня в Парке 300-летия Санкт-Петербурга в воде погиб еще один мужчина.

Четырех человек, чьим жизням угрожала опасность во время купания, сотрудникам МЧС удалось спасти.

Спасатели предупреждают жителей города, что купаться в нетрезвом виде, а также в непригодных для купания местах опасно для жизни. В Петербурге вторую неделю стоит жара с температурой около 30 градусов.

На прошлой неделе только за один день на Суздальском озере утонули три человека.