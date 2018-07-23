Двое китайцев погибли в перевернутом течением КАМАЗе в Бурятии

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Автомобиль КАМАЗ с четырьмя гражданами КНР и двумя местными жителями перевернуло течением реки Ока в местности Шарай Республики Бурятия, двое иностранцев погибли, сообщает пресс-служба республиканского следственного управления СКР.

По предварительным данным, четверо граждан КНР, прибыв в Бурятию по туристическим визам, направились вглубь Окинского района Бурятии. Перевозку иностранцев осуществлял предприниматель на своем автомобиле КАМАЗ.

Помимо водителя, группу сопровождали двое местных жителей. Маршрут пролегал по труднодоступным местам. Конечной целью поездки являлась стоянка геологов, ведущих разведку залежей золота вблизи деревни Балтой.

В 24 км от села Орлик путь машине преградила Ока. Раньше в этом месте находился брод, но из-за дождей уровень реки поднялся, течение усилилось, форсирование реки стало опасным. Несмотря на это, водитель принял решение переправляться через реку. КАМАЗ опрокинуло потоком, и пассажиры выпали из кузова в воду. Всем, кроме двоих иностранцев, удалось выбраться на берег. Тело одного из пропавших туристов было найдено ниже по течению. Поиски второго продолжаются.

Следствию предстоит выяснить, на каком основании водителем осуществлялась перевозка группы иностранцев, официально ли им оказывались транспортные услуги, были ли соблюдены необходимые условия для оказания таких услуг, в том числе принимались ли положенные меры безопасности.