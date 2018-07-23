Глава Приамурья попросил наказать создателей фейковых роликов о наводнении в регионе

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Врио губернатора Приамурья Василий Орлов на заседании правительственной комиссии по ЧС призвал правоохранительные органы привлечь к ответственности распространителей фэйковых роликов о паводках в регионе.

"Глава региона обратил внимание на то, что за последнее время получили распространение лживые и несоответствующие действительности новости, в частности, об аварии на Нижне-Бурейской ГЭС", - сообщили в пресс-службе правительства региона. Орлов отметил, что "важно избежать панических настроений".

Ранее в социальных сетях появилось видео, на котором показана якобы сломавшаяся установка на Нижне-Бурейской ГЭС. В ролике видно, как вода переливаются через заграждение. Позже руководство предприятия опровергло информацию о неисправности.

Всего, по информации пресс-службы правительства, с начала паводка на территории Амурской области зарегистрировано подтопление 29 жилых домов, 380 приусадебных участков, 40 участков автомобильных дорог, восьми мостов и водопропускных сооружений на дорогах.