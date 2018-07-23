Мосгорсуд подтвердил 15 суток ареста участнице Pussy Riot за акцию на финале ЧМ

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Мосгорсуд признал законным административный арест на 15 суток участницы панк-группы Pussy Riot Вероники Никульшиной, назначенный ей за инцидент во время финального матча Чемпионата мира по футболу между командами Франции и Хорватии, передает корреспондент "Интерфакса".

"Постановление Хамовнического суда Москвы от 16 июля оставить без изменений, апелляционную жалобу - без удовлетворения", - говорится в решении суда. Таким образом решение суда первой инстанции вступило в законную силу. Аналогичное наказание Хамовнический суд ранее назначил еще троим участникам акции.

Адвокат Никульшиной Николай Васильев просил суд апелляционной инстанции отменить постановление Хамовнического суда и прекратить производство по административному делу в отношении активистки ввиду отсутствия в ее действиях состава правонарушения.

Согласно апелляционной жалобе защитника, Никульшиной было назначено слишком строгое наказание, а задержание нарушило ее право на свободу и личную неприкосновенность.

"Мы считаем, что суд первой инстанции не учел контекст ситуации, не учел, что действиями Никульшиной не был нанесен значительный вред. Также суд не учел, что акция была проведена не из хулиганских побуждений, а с целью выражения мнения - в таком случае, по мнению Европейского суда, максимальное наказание, которое и было назначено Никульшиной, назначено быть не может", - сказал Васильев, обращаясь к суду.

15 июля три девушки и молодой человек в полицейской форме выбежали на футбольное поле на 50-й минуте финального матча ЧМ по футболу между командами Франции и Хорватии в Москве на Большой спортивной арене "Лужники". Целью акции, как заявили позднее участники группы, было "освобождение политзаключенных", в том числе украинского режиссера Олега Сенцова.

Из-за инцидента матч был приостановлен. Молодые люди были удалены с футбольного поля контрольно-распорядительной службой стадиона. Одного из них вынесли за пределы поля за ноги и за руки. Затем их доставили в полицию для составления материалов о привлечении к административной ответственности.

Кроме нарушения правил поведения зрителей, им вменили незаконное ношение форменной одежды (ст. 17.12 КоАП). Эти дела будут рассмотрены 23 и 24 июля Мировым судом Хамовнического района столицы.