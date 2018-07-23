Протонную терапию собрались включить в программу госгарантий медпомощи

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Протонная терапия может быть включена в программу госгарантий предоставления медицинской помощи к 2021 году, сообщила глава Минздрава Вероника Скворцова.

"Мы надеемся с 2021 года уже подключить в программу госгарантий протонную терапию как самый высокий уровень ядерной медицины. В декабре мы откроем (Центр ядерной медицины) в Димитровграде", - сказала Скворцова на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

По ее словам, в Центре будут действовать четыре новых протонных ускорителя, два из них - уникальные. "Скажем, детский протонный ускоритель, он второй в Европе. Кроме того, специальный ускоритель для очень маленьких опухолей, менее 1,5 мм, если это, например, меланома глазного яблока", - рассказала министр.