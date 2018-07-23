Пожар на российско-финской границе в Заполярье потушили

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - В Мурманской области ликвидирован лесной пожар вблизи российско-финской границы, сообщили "Интерфаксу" в региональной базе авиационной охраны лесов.

В свою очередь в Мурманской таможне сообщили, что закрытый из-за пожара в пятницу пограничный пункт "Лотта" восстановил работу, автомобильный пункт пропуска работает в штатном режиме с воскресенья.

Как сообщалось, возгорание у российско-финской границы было локализовано на площади 3,5 тыс. га в воскресенье.

В Мурманской области из-за аномально жаркой погоды кратно выросло количество и площадь лесных пожаров. По данным авиалесоохраны, всего в регионе в настоящее время продолжают действовать десять пожаров на общей площади 6,4 тыс.га. На помощь региональной базе авиационной охраны лесов в МЧС выделили вертолет Ми-8 и самолет ИЛ-76ТД. Также в тушении природных пожаров участвуют десантники и добровольцы.