Ковш мусоровоза рухнул на автобус в Воронеже

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Мусоровоз и два пассажирских автобуса попали в ДТП в Тенистом микрорайоне Воронежа в понедельник, пострадал один человек, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

Автоавария произошла примерно в 11:30 на улице Тепличной. По предварительной информации, мусоровоз столкнулся с пассажирским микроавтобусом "Газель". От удара ковш мусоровоза отвалился и рухнул на проезжавший мимо автобус "ПАЗ", пробил стекло и упал внутрь салона.

После ДТП была госпитализирована одна из пассажирок "ПАЗа", уточнил собеседник агентства.

В главном управлении МВД России по Воронежской области "Интерфаксу" сообщили, что по факту данного ДТП проводится проверка.