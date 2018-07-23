Дело о госизмене в "Роскосмосе" относится к событиям 2013 года

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - События в "Роскосмосе", в связи с которыми расследуется дело о государственной измене, относятся к 2013 году, сообщает пресс-служба госкорпорации.

"В рамках работы комиссии "Роскосмоса", созданной по указанию генерального директора о проведении внеплановой проверки обеспечения защиты государственной тайны в ФГУП "ЦНИИмаш", установлено, что органами следствия проверяются события 2013 года, что также подтверждается периодом, за который изымались в ходе обысков материалы в здании "Роскосмоса" и ФГУП "ЦНИИмаш", - говорится в сообщении.

Согласно сообщению, вопросов к сотрудникам предприятия и госкорпорации за иные периоды деятельности не имеется.

Газета "Коммерсантъ" сообщала, что в минувшую пятницу следственная группа ФСБ приступила к проведению обысков в кабинетах сотрудников Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИмаш), а также в офисе директора исследовательско-аналитического центра Объединенной ракетно-космической корпорации (ОРКК) Дмитрия Пайсона.

"По сведениям "Ъ", оперативные мероприятия проводятся в рамках уголовного дела, возбужденного по ст. 275 УК РФ (государственная измена). Сейчас ФСБ проверяет десяток людей из отрасли на предмет их сотрудничества с западными спецслужбами: по сведениям "Ъ", чекисты установили, что последним стали известны результаты наработок российской промышленности в части гиперзвуковых разработок под грифом "Совершенно секретно", - говорится в публикации.

Однако по данным источника "Интерфакса" Пайсон проходит по делу как свидетель. Основным подозреваемым является научный сотрудник института Виктор Кудрявцев. В пресс-службе "Роскосмоса" подтвердили его арест.

Вплоть до октября 2013 года Федеральное космическое агентство РФ (Роскосмос) возглавлял Владимир Поповкин. После аварии ракеты-носителя "Протон-М" 2 июля 2013 года он без средств индивидуальной защиты отправился на место происшествия и подвергся воздействию паров гептила, что вызвало онкологическое заболевание. 18 июня 2014 года Владимир Поповкин скончался в Израиле в Медицинском центре имени Ицхака Рабина города Петах-Тиква, где проходил лечение. Похоронен в Москве на Троекуровском кладбище.