Участник квеста утонул в озере в Нальчике

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Юноша погиб на озере в Нальчике во время квеста, проводится доследственная проверка, сообщает пресс-служба следственного управления СКР по Кабардино-Балкарии в понедельник.

"Следственные органы Следственного комитета РФ по КБР проводят доследственную проверку по факту гибели 21 июля молодого человека 1999 года рождения на курортном озере в Нальчике", - говорится в сообщении.

Согласно материалам проверки, погибший принимал участие в квесте, и по заданию организаторов ему надлежало переплыть участок озера, забрать оставленную на буйке карточку и приплыть обратно, получив вознаграждение в сумме 3 тыс. рублей.

"Выбранное организатором место находилось в зоне, запрещенной для купания. С администрацией озера мероприятие согласовано не было", - подчеркивается в пресс-релизе.

На пути к берегу у юноши, по предварительным данным, произошли судороги и он начал тонуть.

"Отдыхающие на озере попытались прийти на помощь, но не смогли его спасти", - отмечает пресс-служба.

В ближайшее время по результатам проверки будет принято процессуальное решение.