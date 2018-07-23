В Туве установили карантин из-за сибирской язвы

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - В Туве на территории чабанской стоянки в местечке "Кундук" сумона Барлык Барун-Хемчикского кожууна установлен карантин по сибирской язве. Об этом сообщает Россельхознадзор со ссылкой на распоряжение главы республики.

Карантин введен в связи с положительным результатом экспертизы патологического материала от вынужденно забитого крупного рогатого скота. Экспертизу проводила Тувинская ветеринарная лаборатория.

Границы угрожаемой зоны определены в радиусе 5 км от эпизоотического очага. Введены ограничения на оборот животных, продуктов животноводства, кормов и кормовых добавок в очаге и угрожаемой зоне, уточняется в сообщении.

В настоящее время госветслужба республики под контролем регионального управления Россельхознадзора проводит необходимые мероприятия по недопущению возникновения и распространения случаев заболевания сибирской язвой среди животных и людей на территории региона.

Между тем, как сообщалось со ссылкой на главу республиканского Роспотребнадзора Людмилу Салчак, уже есть подозрения на сибирскую язву у двух жителей Барун-Хемчикского района, которые покрылись красными пятнами после забоя скота. В настоящее время они находятся в больнице, динамика состояния - положительная.

По ее словам, в связи с выявлением заболевания в районе уже привит 31 чабан на 12 стоянках, всего в районе около 20 стоянок.

Сибирская язва - особо опасная инфекционная болезнь сельскохозяйственных и диких животных всех видов, а также человека. Бактерия сибирской язвы обладает большой устойчивостью к высокой температуре, высушиванию и дезинфицирующим веществам. Ее споры могут сохраняться годами.