В России

В Туве установили карантин из-за сибирской язвы

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - В Туве на территории чабанской стоянки в местечке "Кундук" сумона Барлык Барун-Хемчикского кожууна установлен карантин по сибирской язве. Об этом сообщает Россельхознадзор со ссылкой на распоряжение главы республики.

Карантин введен в связи с положительным результатом экспертизы патологического материала от вынужденно забитого крупного рогатого скота. Экспертизу проводила Тувинская ветеринарная лаборатория.

Границы угрожаемой зоны определены в радиусе 5 км от эпизоотического очага. Введены ограничения на оборот животных, продуктов животноводства, кормов и кормовых добавок в очаге и угрожаемой зоне, уточняется в сообщении.

В настоящее время госветслужба республики под контролем регионального управления Россельхознадзора проводит необходимые мероприятия по недопущению возникновения и распространения случаев заболевания сибирской язвой среди животных и людей на территории региона.

Между тем, как сообщалось со ссылкой на главу республиканского Роспотребнадзора Людмилу Салчак, уже есть подозрения на сибирскую язву у двух жителей Барун-Хемчикского района, которые покрылись красными пятнами после забоя скота. В настоящее время они находятся в больнице, динамика состояния - положительная.

По ее словам, в связи с выявлением заболевания в районе уже привит 31 чабан на 12 стоянках, всего в районе около 20 стоянок.

Сибирская язва - особо опасная инфекционная болезнь сельскохозяйственных и диких животных всех видов, а также человека. Бактерия сибирской язвы обладает большой устойчивостью к высокой температуре, высушиванию и дезинфицирующим веществам. Ее споры могут сохраняться годами.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: Тува
В России
ФСБ заинтересовалась событиями 2013 года по делу о госизмене в "Роскосмосе"ФСБ заинтересовалась событиями 2013 года по делу о госизмене в "Роскосмосе"
Следствие полагает, что в то время произошла утечка информации по новейшим гиперзвуковым разработкамПодробнее
 Приставы предложили обязать работодателей сообщать о должникахПриставы предложили обязать работодателей сообщать о должниках
Помимо этого, предлагается не допускать должников по алиментам к сдаче экзаменов по вождениюПодробнее
 Путин одобрил представленную Скворцовой программу борьбы с онкологиейПутин одобрил представленную Скворцовой программу борьбы с онкологией
В рамках новой программы будут лечить по международным протоколам и отслеживать все этапы терапииПодробнее
 "Роскосмос" попросил Счетную палату о новой проверке"Роскосмос" попросил Счетную палату о новой проверке
Ранее в Госкорпорации выявили нарушения на 760 млрд рублейПодробнее
Нижегородская колония выиграла судебную тяжбу с Алехиной из Pussy RiotНижегородская колония выиграла судебную тяжбу с Алехиной из Pussy Riot
Суд счел информацию из статьи "Собеседника" о тяжелых условиях труда заключенных не соответствующей действительностиПодробнее
 ЦИК получил документы о проведении референдума по пенсионной реформеЦИК получил документы о проведении референдума по пенсионной реформе
На референдум предлагается вынести вопрос: "Согласны ли вы с тем, что (..) возраст, дающий право на назначение страховой пенсии по старости, повышаться не должен?"Подробнее
 Шесть человек задержаны по делу об избиении заключенного в ярославской колонииШесть человек задержаны по делу об избиении заключенного в ярославской колонии
СКР установил личности всех подозреваемых и продолжит работу по их задержаниюПодробнее
 СКР возбудил уголовное дело против литовских судей и прокуроровСКР возбудил уголовное дело против литовских судей и прокуроров
Их подозревают в привлечении заведомо невиновных россиян к уголовной ответственности за события 1991 годаПодробнее
 Дмитрий Пайсон стал свидетелем по делу о госизмене в "Роскосмосе"Дмитрий Пайсон стал свидетелем по делу о госизмене в "Роскосмосе"
Кроме того, в госкорпорации подтвердили "Интерфаксу" арест сотрудника ЦНИИмаш Виктора КудрявцеваПодробнее
 Россия приступила к созданию ракеты "Союз-5"Россия приступила к созданию ракеты "Союз-5"
Как сообщил глава "Роскосмоса", работу над ней начали РКК "Энергия", РКЦ "Прогресс" и НПО "Энергомаш"Подробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Лучшие фото недели10 фото
20 июля
Лучшие фото недели
Фотохроника 20 июля6 фото
20 июля
Фотохроника 20 июля
Comic Con в Сан-Диего10 фото
20 июля
Comic Con в Сан-Диего
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииШесть человек задержаны по делу об избиении заключенного в ярославской колонииВ РоссииСКР возбудил уголовное дело против литовских судей и прокуроровВ РоссииСледствие заинтересовалось событиями 2013 года по делу о госизмене в "Роскосмосе"МоскваМосгорсуд обязал столичный избирком зарегистрировать Балакина кандидатом в мэрыВ России"Роскосмос" попросил Счетную палату о новой проверкеВ миреWP узнала о вложениях российского миллиардера в работу Марии Бутиной

Биткойн достиг максимума за два месяца

Мосгорсуд признал законным арест всех участников акции Pussy Riot на финале ЧМ

Из-за лесных пожаров эвакуировали жителей пригорода Афин

ФотоОблако смога окутало Акрополь и храм ПарфенонОблако смога окутало Акрополь и храм Парфенон

Суд перенес рассмотрение дела участников акции Pussy Riot о ношении формы на 25 июля

СК проверит, пытался ли возможный убийца девочки в Серпухове совершать преступления против детей

В Туве установили карантин из-за сибирской язвы

Программу пособий по рождению первенца собрались скорректировать

В ДНР обезвредили бомбу, которая могла быть использована против конвоя ОБСЕ

АСВ собралось взыскать с бывшего руководства "Российского кредита" 12 млрд рублей

Мосгорсуд оставил замдекана юрфака МГУ под арестом

Участник квеста утонул в озере в Нальчике

Правительство собралось избавиться от очередей в соцучреждения для пожилых людей

И.о. мэра Бишкека назначен Бакытбек Дюшембиев

Шесть тысяч клиентов "Натали Турс" потребовали вернуть им деньги

ФСБ заинтересовалась событиями 2013 года по делу о госизмене в "Роскосмосе"

ФСБ заинтересовалась событиями 2013 года по делу о госизмене в "Роскосмосе"Следствие полагает, что в то время произошла утечка информации по новейшим гиперзвуковым разработкам Подробнее

Пятерых мужчин осудили в Екатеринбурге за нападения на "неславян"

Трамп призвал привлечь к ответственности Минюст США, ФБР и "банду Обамы"

"Газпром" начал работы в прибрежной части Турции в рамках "Турецкого потока"

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru