Суд перенес рассмотрение дела участников акции Pussy Riot о ношении формы на 25 июля

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Мировой суд перенес на 25 июля рассмотрение административного материала в отношении трех участниц группы Pussy Riot и основателя арт-группы "Война", которые 15 июля выбежали в полицейской форме на поле во время финального матча Чемпионата мира по футболу в Лужниках.

"Рассмотрение материалов в отношении привлекаемых к административной ответственности лиц отложены мировым судом Хамовнического района Москвы на 25 июля. Рассмотрения начнутся с 11.00", - сообщили в понедельник "Интерфаксу" в пресс-службе Хамовнического суда Москвы.

Девушкам вменяется незаконное ношение форменной одежды (ст. 17.12 КоАП РФ). Данная административная статья предусматривает наказание в виде штрафа от 1 до 1,5 тыс. рублей.

Хамовнический суд Москвы 16 июля признал четверых участников инцидента - трех девушек и основателя арт-группы "Война" Петра Верзилова - виновными в грубом нарушении правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований, если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния (ч.3 ст.20.31 КоАП), и назначил каждому наказание в виде административного ареста на 15 суток. Кроме того, всем четверым запрещено в течение трех лет посещать официальные спортивные мероприятия на территории России.

15 июля три девушки и молодой человек в полицейской форме выбежали на футбольное поле примерно на 50-й минуте финального матча Чемпионата мира по футболу между командами Франции и Хорватии в Москве на Большой спортивной арене "Лужники". Целью акции, как сообщили позднее участники группы, стало "освобождение политзаключенных", в том числе украинского режиссера Олега Сенцова.