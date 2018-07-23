Следствие открыло дело после взрыва газа на судоремонтном заводе под Волгоградом

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Следователи возбудили уголовное дело по факту взрыва газо-воздушной смеси на судоремонтном заводе в Волжском, в результате которого погибли три человека, сообщает пресс-служба Южного следственного управления на транспорте СК РФ.

"Уголовное дело возбуждено по факту нарушения требований охраны труда при производстве работ по ремонту несамоходной баржи в городе Волжске Волгоградской области (ч. 3 ст. 143 УК РФ)", - говорится в сообщении.

По версии следствия, 23 июля примерно в 8:30 по московскому времени на территории АО "Волжский судостроительно-судоремонтный завод" при производстве работниками указанной организации восстановительно-ремонтных работ несамоходной баржи произошел хлопок газовоздушной смеси без последующего горения, в результате которого погибли три работника организации (1962, 1972 и 1995 годов рождения), пять работников обратились за медицинской помощью.

В настоящее время на месте происшествия работает следственная группа, опрошены свидетели произошедшего и руководство предприятия.

Ранее сообщалось, что в результате взрыва трое сотрудников базы были госпитализированы.