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Москалькова рассказала послу США о состоянии здоровья Сенцова

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила послу США в России Джонe Хантсманe о состоянии здоровья объявившего голодовку в колонии в ЯНАО украинского режиссера Олега Сенцова.

"Он спрашивал по поводу Сенцова, сказал, что у них имеются сведения, что он находится в ужасном, тяжелом положении по состоянию здоровья и, фактически, чуть ли не при смерти", - сказала Москалькова в понедельник журналистам по итогам встречи с послом.

По ее словам, она продемонстрировала послу запись ее разговора с Сенцовым по видеосвязи, который состоялся 20 июля.

"Он мог убедиться, какова реальная картина, и был очень удивлен. Я просила его, чтобы именно объективные данные были представлены мировой общественности. Он обещал это сделать", - сказала уполномоченный.

Она подчеркнула, что беседовала с Сенцовым 25 минут на разные темы.

"Когда я ему сказала, что мы беспокоимся о его состоянии здоровья в связи с публикациями о резком ухудшении состояния его здоровья, он сказал: "я не могу контролировать СМИ. Они нередко преувеличивают". Он продолжает голодовку, продолжает получать питательные смеси, он встает, передвигается, смотрит телевизор, читает газеты, пишет сценарий, разговаривает по телефону с родными и близкими", - сказала Москалькова.

"Думаю, что эти сведения говорят сами за себя. Но поскольку человек продолжает голодать, это не может быть безопасно", - добавила она.

Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону в августе 2015 года приговорил Сенцова, задержанного в Крыму в 2014 году, к 20 годам колонии строгого режима за подготовку теракта. Сенцов содержится в российской колонии "Белый медведь" за полярным кругом в Ямало-Ненецком автономном округе.

Сенцов 14 мая 2018 года объявил голодовку с требованием отпустить всех украинцев, удерживаемых в РФ.

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Теги: Татьяна Москалькова, Джон Хантсман, Олег Сенцов

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